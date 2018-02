Maltempo: neve all’Elba, sindaco chiude le scuole

Intorno alle 5.30 di stamani ha cominciato a nevicare nella zona alta dell’isola d’Elba, a ridosso del monte Capanne e del monte Perone e sull’abitato di Marciana. Neve anche in Maremma ed all’isola del Giglio.

Il manto nevoso, tra i cinque e i dieci centimetri, e il ghiaccio hanno bloccato temporaneamente la circolazione della strada che collega Poggio e Marciana, fanno sapere dalla prefettura dell’isola d’Elba, così, il sindaco Anna Bulgaresi ha deciso di firmare un’ordinanza per chiudere le scuole di infanzia, elementari e medie dell’istituto comprensivo Lupi del paese. Nel frattempo sono già al lavoro i mezzi spargisale del comune e della provincia per liberare la strada. Non si segnalano al momento, precisano i carabinieri di Portoferraio (Livorno), altre particolari criticità nel resto dell’isola.

Temperature in picchiata anche in Maremma e fiocchi di neve pure all’Isola del Giglio. Mentre la temperatura andava sotto lo zero una fitta nevicata è caduta soprattutto a Giglio Castello con qualche centimetro di coltre che ha reso insolito il paesaggio. Fiocchi anche a Campese e a Giglio Porto. Sul Monte Amiata un fitta nevicata è stata registrata nella notte e sulla vetta il manto bianco ha quasi raggiunto un metro e mezzo. Aperta la stazione sciistica.