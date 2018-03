Maltempo e cantieri: a Firenze slittano numerose asfaltature

l maltempo crea disagi anche alla calendarizzazione dei lavori stradali programmati per questi giorni a Firenze.

Quelli nell’ambito della realizzazione delle nuove linee tramviarie a Firenze, con il getto dei marciapiedi in Valfonda sono già slittati di una settimana e potrebbero subire altri ritardi, così come le asfaltature notturne in viale Guidoni e piazza Stazione e il ripristino del manto stradale per le numerose buche che ormai punteggiano la viabilità.

Nel consueto appuntamento del lunedì Gimmy Tranquillo e Chiara Brilli hanno fatto il punto con l’assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti.