Maltempo: codice giallo in Toscana per vento e mare mosso,

Peggioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 20 gennaio, con temporaneo rinforzo del vento e del moto ondoso. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo, che interessa le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Firenze.

La situazione del maltempo è in miglioramento già dalla prima mattina di domani. In particolare dal tardo pomeriggio di oggi libeccio in rapida intensificazione sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centro-settentrionale, su rilievi e versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. In serata e nelle prime ora di domani, domenica, raffiche fino a forti in Appennino, specie sui crinali e sull’alto Mugello.

Il codice giallo per il maltempo si esaurisce alle 6 di domenica. Dal pomeriggio di oggi poi moto ondoso in intensificazione fino a mare agitato tra la sera e la prima parte della notte a largo a nord dell’Elba e lungo la costa tra Viareggio e Piombino. Domani attenuazione con mari molto mossi su tutti i bacini. Il codice giallo fino alle 8 di domenica.