Maltempo: codice giallo Arno a Firenze, Valdarno e Valdelsa

Potrà nevicare fino a stasera anche a quote collinari in alto Mugello (Romagna-Toscana), spiega una nota. Attenzione, infine, al ghiaccio da questa sera a domenica mattina per le zone del Bisenzio-Ombrone Pistoiese, Mugello e alto Mugello, in particolare sulle aree appenniniche

Codice giallo oggi per rischio idraulico nel reticolo minore in tutto il territorio metropolitano di Firenze, e fino a domattina nel reticolo principale per l’Arno a Firenze, nel Valdarno superiore e inferiore e in Valdelsa-Valdera. Lo riferisce la Città metropolitana fiorentina.

Nel Pratese, è previsto nella tarda serata di oggi l’innalzamento del livello delle acque di Ombrone e Bisenzio.

Attualmente i fiumi si trovano sotto il limite di guardia ma la Protezione civile continua a monitorare la situazione perché si prevede una crescita rapida, anche per il fatto che l’Arno in piena riceve molto meno dai suoi affluenti.

Intanto in provincia di Grosseto il sindaco di Manciano,Mirco Morini, ha disposto la chiusura del tratto di attraversamento sul Fosso del Fiascone, per motivi di sicurezza a causa di forti piogge e raffiche di vento. La situazione idrogeologica ed idraulica del territorio comunale viene monitorata costantemente, spiega il sindaco: “Si sta provvedendo alla chiusura del tratto del torrente Elsa in località Molino dell’Onteo e dell’attraversamento in località Pian di Cirignano.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione e di seguire costantemente l’evoluzione meteo”.