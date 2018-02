Maltempo: candidati Forza Italia bloccati all’Elba per mare mosso

Un gruppo di candidati di Forza Italia in Toscana stasera è rimasto bloccato all’isola d’Elba a causa del maltempo, che non consente la partenza dei traghetti e la navigazione in mare sulla tratta Portoferraio-Piombino (Livorno).

“Abbiamo fatto una iniziativa elettorale a Portoferraio nel pomeriggio ma i traghetti, per il mare mosso, non partono e stanotte pernotteremo qui, siamo bloccati sull’isola”, ha spiegato ieri il coordinatore di Fi in Toscana, Stefano Mugnai, che aggiunge: “Questa campagna elettorale è una cosa meravigliosa, sono sicuro che tra un po’ di tempo di questa

piccola disavventura porteremo un bel ricordo…”.

Con Mugnai avevano partecipato all’evento elettorale di Portoferraio anche i candidati azzurri Paolo Barabino, Gianfranco Sangaletti e Claudio De Santi.