Maltempo: buca di 1 m. su Firenze-Siena, 11 auto danneggiate

A causa del maltempo, undici autovetture sono rimaste danneggiate dopo aver impattato su una grossa buca, circa un metro di diametro, formatasi nella serata di ieri a causa del gelo e della neve sulla Firenze-Siena, al Km 7+900, nel Senese tra Badesse e Monteriggioni, in direzione Firenze.

Gli automobilisti che hanno subito il danneggiamento degli pneumatici hanno subito segnalato la situazione di pericolo al 113 della questura di Siena che ha inviato sul posto due volanti. Gli agenti hanno messo in sicurezza gli automobilisti, segnalando con le torce di emergenza in dotazione la buca, e hanno anche chiuso temporaneamente la corsia di marcia in attesa dell’arrivo del personale Anas e di un equipaggio della polizia stradale. Gli agenti hanno anche assistito gli automobilisti nella sostituzione dei pneumatici.