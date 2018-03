Maltempo: Arno a Pisa supera primo livello guardia, ora scende

Sono in calo i fiumi Cecina, Ema e Pesa che ieri sera avevano superato i livelli di guardia per le piogge abbondanti e lo scioglimento della neve.

In calo, a Firenze, dalle prime ore della mattina, anche l’Arno che invece a Pisa è salito sopra il primo livello di guardia ma la situazione sulla costa è in miglioramento. Le previsioni parlano di nuove piogge in arrivo e per questo, ma anche per il rischio del ghiaccio, la Protezione civile regionale aveva già emesso un codice giallo causa maltempo per la giornata di oggi.

La crescita del livello dell’Arno a Firenze ha costretto i dirigenti della Canottieri Comunali, insieme agli atleti e al responsabile della sede Francesco Baldi a un veloce intervento di messa in sicurezza delle barche, e di tutta l’attrezzatura, che rischiavano di essere portate via dal fiume.l fiume è sotto costante monitoraggio e al momento non desterebbe particolari preoccupazioni.

Il sindaco di Cecina Samuele Lippi, spiega una nota, ha comunque avvisato con un messaggio vocale la cittadinanza invitando a provvedere alle misure di autoprotezione, come, ad esempio, non sostare ai piani bassi delle abitazioni o in prossimità delle aree vicino al fiume, e di tenersi costantemente aggiornati sul sito della Protezione civile. Nel pomeriggio di ieri è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) in via temporanea sotto la direzione del servizio di Protezione civile.