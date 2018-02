Mallegni (FI): “Stazzema imbarazzante parata elettorale PD”

Massimo Mallegni (Forza Italia) ha commentato la visita di Renzi ed altri esponenti del PD a Sant’Anna di Stazzema: ” è stata una sfilata elettorale”.

“Quella del Partito Democratico è stata una sfilata elettorale. È andato a Stazzema con i candidati per farsi un selfie davanti al monumento ossario di S. Anna, simbolo del dolore e della furia cieca. E’ stata una parata imbarazzante’’: è il commento di Massimo Mallegni, candidato di Forza Italia al Senato nel collegio Toscana 1 e Toscana 5 ospite questa mattina del Tgt di Italia7. ‘‘Il Pd ha usato S. Anna per scopi elettorali. Erano tutti assiepati dietro il segretario per entrare nei tg’’.

Mallegni prosegue: “Non intendo continuare a far offendere un momento tragico della nostra storia che da sindaco di Pietrasanta e da cittadino della Versilia ho sempre onorato con sobrietà e grande rispetto. Mi meraviglio, e sul punto non dirò più nulla, che il sindaco di Stazzema si sia sentito in dovere di indossare la fascia tricolore per ricevere il capo del suo partito. Se non avete argomenti – ha concluso Mallegni rivolgendosi al Pd – non sfruttate la tragedia di famiglie e di un territorio. S. Anna di Stazzema non è la Leopolda”.