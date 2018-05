Maggio Musicale: direttore Mehta annuncia ritorno per 2 concerti

Mehta dirigerà l’orchestra per i due concerti sinfonici del ciclo Sostakovic del 28 e 30 giugno, non dirigerà invece Il Prigioniero di Dallapiccola e i Quattro pezzi sacri di Verdi e il concerto del 22/6.

Costretto finora a rinunciare alla partecipazione al festival del Maggio musicale fiorentino per motivi di salute, il maestro Zubin Mehta, da poco 82enne, storico direttore principale emerito del teatro, annuncia il ritorno sul ‘suo’ podio.

Con una lettera al sovrintendente Cristiano Chiarot, ha informato la fondazione di aver ottenuto, dai medici che lo hanno in cura, il permesso di dirigere i 2 concerti. Il maestro si è detto felice di poter tornare a dirigere Firenze e nel contempo ha inviato i suoi saluti al Coro e a tutte le maestranze.

“Sono dispiaciuto – scrive – di non poter dirigere sia il dittico Il Prigioniero con i ‘Quattro pezzi sacri’ sia il concerto del 22/6”, le terapie “non mi consentono di assentarmi a lungo da Los Angeles, però col permesso dei medici posso finalmente tornare nella mia città per due impegni meno pesanti per me: sono felice per questo”.

Nel frattempo le orchestre delle scuole medie a indirizzo musicale e dei licei musicali della Toscana saranno in concerto domani al Mandela forum di Firenze (ore 10:30, ingresso libero). E’ ‘Aspettando il 2 giugno in musica’, evento organizzato per celebrare la festa della Repubblica che vede la partecipazione della rete regionale Re.mu.To., ossia Rete musica Toscana, attraverso cui la Regione intende valorizzare la cultura musicale nelle scuole.

Tra i presenti al concerto anche la vicepresidente della Regione con delega alla cultura Monica Barni. Il concerto vedrà la partecipazione dell’Orchestra scolastica regionale toscana, dell’Orchestra scolastica regionale junior e della Silent king big band.

A esibirsi saranno gli istituti Libero Andreotti di Pescia, Mazzoni di Prato, Vinci di Sovigliana, Masaccio di Firenze, Don Milani di Tavarnelle Val di Pesa, Calvino di Firenze, Don Milani di Orbetello, Primo Levi di Impruneta, Poliziano di Firenze, la scuola di Vicchio, Lucca Tre e il liceo musicale Dante di Firenze.

“Rete musica Toscana è un progetto finanziato dalla Regione volto a promuovere il mondo della musica nelle scuole toscane – spiega Barni -. L’evento di domani vedrà la partecipazione degli istituti musicali toscani e, per la prima volta, anche delle scuole medie ad indirizzo musicale, che eseguiranno brani dal proprio repertorio”.