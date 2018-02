Macerata: Fratoianni (LeU), E’ tentata strage razzista

“Ho cancellato tutti i miei impegni elettorali e sabato sarò in piazza a Macerata: è giusto e necessario esserci, perché quella di Macerata non è solo una tragedia, ma una strage, una tentata strage di matrice fascista e razzista”. Così oggi Nicola Fratoianni, candidato alla Camera per Liberi e Uguali a margine di un’iniziativa elettorale a Livorno.

“Bisogna tornare a dare alle cose un nome e un cognome – ha proseguito Fratoianni – evitare di derubricare, come trovo parte della politica italiana sta facendo in queste ore, la vicenda di Macerata al gesto di un folle, un pazzo isolato. No, si tratta di un attentato terroristico a tutti gli effetti ed è il frutto di un clima di odio che è stato in questi anni alimentato cinicamente sulla pelle dei migranti e degli italiani. Agli italiani è stato raccontato troppo a lungo che la ragione dei loro problemi aveva a che fare con i migranti”.

“Voglio mandare un grande abbraccio a Laura Boldrini, ed esprimere tutta la mia più forte e convinta solidarietà non soltanto perché è un’esponente della nostra lista, ma perché è una persona coraggiosa che in questi anni ha messo il suo volto in prima linea per una battaglia di civiltà sul piano culturale e politico”. Ha detto Fratoianni commentando la notizia del nuovo fotomontaggio che ritrae Boldrini con la testa stretta da una cesoia, apparso sulla pagina dei Sentinelli di Milano. “Il fatto che sia un oggetto sempre più frequente di una campagna violenta e disgustosa – ha aggiunto Fratoianni – è il segno della barbarie di questo paese non solo sul terreno culturale rispetto a ideologie che tornano in modo pericoloso, il fascismo e il razzismo, ma anche perché è una donna. Se non fosse stata una donna probabilmente la violenza che si accanisce su di lei sarebbe stata diversa e anche questo è un segno della regressione culturale a cui occorre porre un rimedio”.