M5s: dopo arresto Astaldi sospendere lavori nodo TAV Firenze

“Per una settimana abbiamo atteso una reazione politica della Giunta toscana alla notizia dell’arresto di Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione di Condotte. Nessuno ha aperto bocca. Per questo abbiamo chiesto formalmente al presidente della Regione Toscana se, come noi, ritenga prioritario chiedere al ministero delle Infrastrutture l’immediata sospensione dei lavori del sottoattraversamento TAV di Firenze e della stazione Foster”. Lo affermano i consiglieri regionali M5s Giacomo Giannarelli e Irene Galletti, annunciando un’interrogazione in merito.

Gli esponenti M5s propongono alla Regione di “convocare un ‘tavolo di garanzia interistituzionale’ in grado di rivalutare l’intera opera del TAV sotto il profilo ambientale, economico e sociale, utilizzando professionalità terze”. “In questo quadro lanciamo a Rossi anche una proposta operativa semplice – aggiungono in una nota -, verifichi le condizioni che hanno consentito alle imprese di costruzioni operanti in questa regione di svolgere la loro attività nel rispetto della legge, e renda il risultato di questa verifica un modello da applicare per tutte le future opere infrastrutturali toscane. Un modello in grado di garantire i cittadini sul fatto che in futuro, qualsiasi opera pubblica fatta qui sia affidata solo a società di comprovata onorabilità”.