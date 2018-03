M5S: nella squadra di governo due ‘Toscani’

Di Maio ha indicato alla giustizia l’avvocato Alfonso Bonafede, e alle infrastrutture, Mauro Coltorti, docente a Siena

Mauro Coltorti, indicato da Luigi Di Maio come possibile ministro delle Infastrutture in un eventuale Governo M5s, è professore ordinario di Geomorfologia e Geomorfologia Applicata, Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell’ambiente, Università di Siena. Ha 63 anni ed è candidato per il Senato nelle Marche, nel collegio uninominale di Ancona Macerata. Ha svolto – informa una nota di M5s – attività di ricerca su problematiche associate alle dinamiche e pericolosità degli agenti naturali (attività tettonica in particolare quella di faglie in grado di generare terremoti, frane ed erosione dei versanti, erosione ed esondazione fluviale, erosione delle coste) e della loro interazione con le modificazioni antropiche. Si è occupato dello studio dei fenomeni in grado di generare pericolosità e rischi geologici. In particolare nell’ambito degli interventi successivi al terremoto del 1997 di Umbria e Marche ha coordinato la cartografia di larga parte della regione marchigiana. Si occupa inoltre, sin dalla tesi di laurea, delle ricostruzione degli ambienti e delle condizioni climatiche del passato con particolare riguardo agli insediamenti paleolitici. Ha svolto ricerche in Italia, Somalia, Etiopia, Sudan, Angola, Ecuador, Argentina e Bolivia. Ha pubblicato oltre 350 lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali.

Alfonso Bonafede, aprmalentare uscente e candidato per il M5S, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, con approfondimento degli studi in tema di danni non patrimoniali, nel cui ambito consegue successivamente il Dottorato di Ricerca in Diritto Privato presso l’Università di Pisa. Nel corso della sua attività professionale e dei suoi studi che, trasversalmente, hanno riguardato tutto il diritto civile (anche in virtù della sua passata collaborazione, come cultore della materia, con la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze), sviluppa particolari competenze nella materia contrattuale e assicurativa, nel settore della responsabilità medica, nonché nell’ambito della tutela dei consumatori e delle azioni di classe.