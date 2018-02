All’SMS di Peretola gli spazi che prima erano dedicati alle slot machine si trasformeranno in un’angolo lettura, dove saranno presenti anche delle scaffalature per il libero scambio dei libri.

L’SMS di Peretola, dopo un lungo percorso di attenzione al problema, dismette l’utilizzo delle slot machine. In un contesto sociale come quello del Quartiere 5 dove la presenza delle slot è un problema grave, la notizia è stata appresa con felicità.

Gli spazi prima dedicati alle macchinette saranno ora attrezzati con scaffali per il libero scambio di libri con l’intento di far diventare il Circolo un punto di riferimento per gli amanti della lettura. Alla parete dell’angolo lettura verrà collocato un trittico che l’artista Vinicio Berti donò all’SMS nel 1985.