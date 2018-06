Dalla collaborazione tra Controradio e Beer Garden, l’area live di Buonerìa, una serie di concerti in questo splendido giardino immerso nel Parco delle Cascine. Venerdì 8 giugno Lo Straniero in concerto! Ingresso libero.

Lo Straniero sono finalisti del Rock Contest 2014, vincitori Premio Ernesto De Pascale miglior testo in italiano (“Speed al mattino”) scelto e consegnato da Cristina Donà. L’omonimo album d’esordio esce nel maggio del 2016 per La Tempesta Dischi, in attesa del secondo disco, previsto per l’autunno, ci sono quattro canzoni nuove (che potete ascoltare anche sulle nostre frequenze) e tanti concerti dal vivo. Per la data fiorentina dell’8 giugno l’ingresso è libero.

Biografia

Dopo la partecipazione al Rock Contest Controradio, nel marzo 2015 il gruppo è Artista della Settimana su Mtv New Generation, nello stesso periodo partecipa al disco-tributo ad “Acidi e Basi” dei Bluvertigo. Nel corso del 2015 il gruppo è impegnato in un primo tour di trenta date e suona al Mapei Stadium di Reggio Emilia per “La musica scende in campo”. Nel 2016 la band è selezionata dalla giuria tecnica tra gli artisti più votati dal pubblico per partecipare alla quarta edizione di “Sotto il cielo di Fred” – Premio Buscaglione. L’omonimo album d’esordio esce nel maggio del 2016 per La Tempesta Dischi: l’album è ben accolto dalla critica e la band chiude con un tour di quaranta date e partecipa ad alcuni importanti festival e rassegne come Mi Ami, Balla coi Cinghiali, NIM, A Night Like This, Alta Felicità, L’Isola in Collina. All’inizio del 2017 Lo Straniero tiene quattro concerti a Londra e prende parte al festival itinerante La Tempesta Gira e ad uno degli ultimi concerti del tour di “Inumani” dei Tre Allegri Ragazzi Morti suonando insieme il brano “I Cacciatori”. Nel giugno 2017 partecipa con il brano “Station to Station” alla compilation tributo a David Bowie, pubblicata da Rumore a trent’anni dal primo concerto italiano.

La Buoneria si trova in via del fosso macinante 4 a Firenze (Zona Parco delle Cascine) INFO