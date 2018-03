Livorno, Combat Prize edizione 2018. Iscrizioni entro il 14 aprile

Torna la nona edizione del concorso a premi per artisti di ogni nazionalità. Le 80 opere finaliste saranno esposte al Museo G. Fattori dal 23 giugno al 14 luglio 2018

Ancora un mese esatto per iscriversi alla nona edizione del Combat Prize , il concorso indetto dall’Associazione Culturale Blob ART con il contributo del Comune di Livorno ed il sostegno della Fondazione Livorno, per avviare un’indagine tra le più interessanti proposte della realtà artistica internazionale. Scadono infatti il 14 aprile prossimo le iscrizioni al bando a cui possono partecipare gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità, senza limiti di età, né vincoli tematici.

Il Combat Prize prevede la selezione di 80 opere, suddivise in cinque sezioni – Pittura, Grafica (opere su carta) , Fotografia, Video, Scultura e Installazione. La mostra delle opere finaliste, la votazione e l’aggiudicazione dei premi si svolgerà, come da tradizione, presso il Museo Civico G. Fattori di Livorno dal 23 giugno al 14 luglio 2018.

Saranno assegnati premi in denaro, oltre al premio speciale offerto dal Comune di Livorno “Fattori Contemporaneo” che prevede l’allestimento di una mostra dedicata all’artista vincitore all’interno della programmazione del Museo per il 2019. Un altro premio speciale, Art Tracker, prevede invece l’inserimento di 4 artisti selezionati tra i finalisti under 35 nella programmazione eventi di Lucca Art Fair con un progetto curatoriale.

La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria artistica composta da 6 membri.

Le iscrizioni possono essere effettuate on line (http://www.premiocombat.it/iscrizione) o per via postale secondo le istruzioni indicate nel bando (http://www.premiocombat.it/bando). Per le iscrizioni tramite Posta la documentazione deve essere inviata a Associazione Culturale Blob Art (Corso Amedeo 118 – 57125 Livorno – Italia con la specifica Premio Combat.

Contatti: [email protected] | t. 0586 881165