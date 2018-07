Livorno: Nogarin, al via il reddito cittadinanza locale

Via al pagamento del reddito di cittadinanza a Livorno. Lo ha annunciato oggi su Facebook il sindaco M5s Filippo Nogarin.

“Nei prossimi giorni – scrive Nogarin – il Comune invierà un sms ai 187 beneficiari del reddito di cittadinanza 2018 con le indicazioni su quando e dove andare a ritirare il contributo”.

“Una boccata d’ossigeno – prosegue il sindaco Nogarin – indispensabile per i livornesi in difficoltà economica che in questa prima fase riceveranno le risorse relative ai primi sei mesi dell’anno.

In totale si tratta di 1.200 euro a famiglia. Dopodiché, a partire da settembre, procederemo con il pagamento delle altre mensilità”.

“L’ho già detto e lo ripeto – conclude il primo cittadino – per chiudere il cerchio e rendere davvero efficace questa misura di sostegno, bisogna agire sul reinserimento lavorativo.

Il che significa mettere mano alla normativa a livello nazionale. Questo è l’unico governo che può portare a termine una riforma che sarebbe epocale”.