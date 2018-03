Livorno, Nogarin, no Tari per chi ha subito danni in alluvione

Così su facebook il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin ha annunciato il provvedimento rivolto alle famiglie che hanno subito danni in seguito alla tragica alluvione che il 10 settembre scorso ha colpito la città

“Chi ha subito gravi danni a causa dell’alluvione è esentato dal pagamento della Tari a partire dal 10 settembre 2017, data dell’evento e per tutto il 2018. Lo avevamo promesso nei giorni immediatamente successivi e siamo pronti a mantenere la parola”. Così su facebook il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin ha annunciato il provvedimento rivolto alle famiglie che hanno subito danni in seguito alla tragica alluvione che il 10 settembre scorso ha colpito la città.

“Verranno esentati dal pagamento della tariffa rifiuti – spiega ancora il sindaco nel post – tutti i livornesi che si sono visti l’abitazione invasa dal fango e hanno subito danni per oltre 10mila euro. Si tratta di 335 famiglie. Chi rientra in questa categoria riceverà una comunicazione da parte del Comune, ma non dovrà fare nulla. Se non ha pagato la seconda e terza rata della Tari 2017, non c’è problema. Non dovrà pagare nemmeno per tutto il 2018. Chi invece dovesse aver già versato le rate di settembre e novembre dello scorso anno, beneficerà automaticamente di uno sconto equivalente sulla Tari 2019”. “Nessun adempimento, né spreco di tempo ed energie – conclude – Faremo tutto noi”.