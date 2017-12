Lillo & Greg con lo spettacolo “Best of”. Domenica 31 dicembre a Montecatini

Al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini domenica 31 dicembre, dalle 21.45 gran spettacolo di fine anno con Lillo & Greg. Il loro Best Of, Dopo la mezzanotte il concerto di Greg & i Frigidaires

Una fine dell’anno all’insegna della comicità surreale di Lillo&Greg che presentano alle 21.45 il loro show Best of : un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg: musica, sketch, poesie, trailer… intrattenimento puro… questo lo sfavillante, arguto e irresistibile repertorio del duo che nei suoi quasi 30 anni di carriera ha proposto un modello comico originale vincendo premi e riconoscimenti fra cui il Premio Nino Manfredi nel 2015.

Dopo la mezzanotte ancora spettacolo con Greg e I Frigidaires, una band doo-wop italiana. Nati nel 2012 da un’idea di Claudio “Greg” Gregori e Luca Mainardi sono tra le pochissime band di doo wop presenti nel nostro paese a proporre il repertorio e lo stile di questo genere musicale nato negli anni ’50 e di cui gli italoamericani furono protagonisti. Si ispirano a gruppi come: Dion & The Belmonts, The Skyliners, The Silhouettes, The Coasters, The Flamingos e tanti altri.

Oltre tre ore di spettacolo con brindisi di auguri e dolci natalizi

Lillo e Greg si conobbero quando entrambi lavoravano alla casa editrice ACME di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici (segnatamente Zio Tibia, che Lillo Petrolo realizzava con Michelangelo La Neve, mentre Greg si occupava di Sergio o I sottotitolati. Quando nel 1991 la casa editrice fallì, i due, nonché l’intera redazione, si trovarono senza lavoro. Decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti, primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull’umorismo: Latte & i Suoi Derivati. Furono nel gruppo fondatore de Le Iene, i due idearono per Italia 1 il programma Telenauta ’69, un omaggio in bianco e nero alla TV degli anni sessanta con le musiche di Greg e la regia di Alessandro Baracco. Nel 2001 li troviamo nel cast de L’ottavo nano, programma satirico di Serena Dandini e Corrado Guzzanti in onda su Rai 3. Nel 2002 autori e co-conduttori di Mmmh!, insieme a Neri Marcorè e Rosalia Porcaro. Nel 2003 Greg e Lillo partecipano anche come autori a Stracult ed a Cocktail d’amore. Nel 2005 Lillo realizza il suo primo corto Moto Perpetuo. Dal 2003 sono autori e conduttori della trasmissione radiofonica di Radio 2 Rai 610, condotta in studio da Alex Braga.Da gennaio a marzo 2015 sono al Teatro Olimpico di Roma con La fantastica avventura di Mr. Starr scritta da Claudio Gregori, per la regia di Mauro Mandolini. Ad aprile sono al Teatro Ambra Jovinelli di Roma con Il mistero dell’assassino misterioso scritto e interpretato da Lillo e Greg, con Dora Romano. Nel 2016 tornano in scena con 2 commedie: Marchette in trincea – Work in Regress che hanno riscritto, diretto e interpretato; la commedia è stata messa in scena al Teatro Brancaccio di Roma.