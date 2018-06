Licenziato con un sms a Sesto Fiorentino, Filcams Cgil: “azione grida vendetta”

“La Elident di Osmannoro a Sesto Fiorentino ha licenziato un lavoratore con un SMS. Non è la prima volta che un datore di lavoro licenzia con un sms, ma ogni volta questa azione grida vendetta”.

“Simone Rasero, 30 anni, aveva tutto il diritto di sapere il perché del suo licenziamento e di leggerlo su una raccomandata, per questo ha fatto bene a presentarsi regolarmente al lavoro il giorno dopo l’arrivo del messaggino. E’ stato accolto dai rappresentanti sindacali, ma ‘cacciato’ dall’azienda”. Ha dichiarato il sindacato sui fatti di Sesto.

“Una volta c’era il licenziamento ad nutum, con un cenno del capo, ma da allora in tema di diritti si sono fatti passi avanti. Un sms che ti comunica il tuo licenziamento è peggiore di un cenno di capo, almeno in quel caso vedevi in faccia che lo faceva. Filcams Cgil è infuriata per il fatto in sé e per l’umiliazione inferta al giovane lavoratore cui è stato negato l’ingresso nel luogo dove solo poche ore prima prestava la propria opera ed è stato scortato mentre raccoglieva i suoi effetti personali”.

“La Elident, oltre 20 dipendenti,tratta prodotti odontoiatrici, una fabbrica in buona salute, dove proprietà e management si atteggiano a padroni delle ferriere e invece di valorizzare il personale colgono ogni occasione per umiliarlo. Questo è il caso di Simone, che è stato licenziato adducendo a giustificato motivo oggettivo la riorganizzazione aziendale. Nessuno sa quale. E’ stato preso un capannone più grosso, e molto probabilmente, al momento del trasferimento occorrerà più personale. Siamo curiosi di sapere le spiegazioni che ci verranno fornite, perché noi, questo ragazzo lo sosterremo fino in fondo”. Ha concluso il sindacato.