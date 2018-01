L’ecologista Vandana Shiva al sesto incontro del ciclo ‘Sulla scia dei giorni’

Vandana Shiva parlerà di ‘Responsabilità e Ambiente’ domani, sabato 27 gennaio alle ore 10.30 al Teatro Niccolini e sarà presentata dal professore Giampiero Maracchi.

Il ciclo di incontri ‘Sulla scia dei giorni’ è ideato e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze,in collaborazione con Teatro Niccolini e Fondazione File e il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Università di Firenze.

Vandana Shiva, nata in India nel 1952, è un’ecologista e attivista di fama mondiale, nota per la chiarezza delle sue posizioni in tema di ambiente, sistemi di agricoltura e alimentazione, temi sui quali ha scritto numerosi libri e pubblicazioni.

Laureata in fisica quantistica presso la University of Western Ontario (Canada), nel 1982 ha fondato il Research Foundation for Science, Technology and Ecology, un istituto indipendente di ricerca sui problemi dell’ecologia sociale, e, nel 1984, Navdanya (‘nove semi’) il movimento in difesa della biodiversità e i piccoli agricoltori, che ha aperto nel 2011 la propria sede italiana, Navdanya International.

Ha ricevuto numerosi premi, tra i quali il ‘Right Livelihood Award’, detto anche ‘Alternative Nobel Prize’, per aver posto l’ecologia e le donne al centro dell’agenda dello sviluppo internazionale. Nel 2003, Time Magazine l’ha celebrata come un “eroe” dell’ambiente e Asia Week l’ha definita uno dei cinque comunicatori più potenti dell’Asia. Per le sue capacità espositive e di comunicazione è considerata una delle più autorevoli teoriche dell’ecologia sociale e ha prestato consulenza a governi, istituzioni e organizzazioni in tutto il mondo.