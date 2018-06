Le ‘immagini’ di Stefano Arienti domani “Nel chiostro delle Geometrie”

Il terzo appuntamento del progetto “Nel Chiostro delle Geometrie – Mettete dei fiori nelle vostre Visioni”, ospiterà il 26 Giugno alle 21.00 Stefano Arienti, nella Corte di Santa Verdiana a Firenze

L’artista sarà in conversazione con il curatore e critico indipendente Lorenzo Bruni in una serata intitolata “Immagine non testo”, in cui Arienti, attraverso qualche esempio delle sue opere e tematiche di suo interesse, analizzerà la questione dell’autorialità dell’artista visivo contemporaneo, con qualche distinguo rispetto a colleghi e curatori.

Figura di spicco dell’arte italiana contemporanea, fin dall’inizio della sua ricerca ha rivolto l’attenzione ai processi di analisi e manipolazione delle immagini e dei materiali ripresi dal mondo reale e quotidiano che, attraverso un processo del tutto personale e sempre nuovo, si trasformano completamente, rendendo spesso irriconoscibile l’originale.

Nella lunga lista delle sue mostre nazionali ed internazionali figurano vari appuntamenti che hanno coinvolto gallerie, collezioni ed istituzioni in Toscana per cui l’artista ha realizzato anche opere create ad hoc, tra cui la collezione Gori a Villa Celle, la galleria Base. Come ad esempio è stato per la recente mostra di novembre passato “ Da Brooklyn al Bargello”, in cui ha creato Scena fissa 2017, installazione di circa venti teli bianchi antipolvere con figure dipinte ad inchiostro metallico, in dialogo con la Lunetta Antinori di Giovanni Della Robbia per Il museo del Bargello, oltre ad Altorilievo 2017 , site specific per la cantina Antinori in Chianti.

La quinta edizione di teatro Studio Krypton: “Nel Chiostro delle Geometrie” contienuerà poi fino al 28 settembre 2018 al complesso di Santa Verdiana, Firenze, con eventi di Teatro, performance, architettura, arte, musica, incontri e laboratori ad ingresso libero.

info : http://www.teatrostudiokrypton.it/web/2018/06/07/nel-chiostro-delle-geometrie/ Tel 0552345443