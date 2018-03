Le edicole saranno rivenditori ufficiali del Maggio musicale

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa saranno facilmente riconoscibili grazie a una locandina esposta sul chiosco. La misura fa parte del ‘pacchetto’ di provvedimenti anti-crisi per le edicole varato alcuni mesi fa dal Comune di Firenze.

Edicole sempre più multifunzione a Firenze: grazie ad un accordo con il teatro del Maggio musicale, diventano rivenditori ufficiali di biglietti dell’ente lirico fiorentino. Avranno accesso informatico diretto alle piante del teatro e gestiranno la vendita di ticket per gli eventi del Teatro del Maggio attraverso il circuito Vivaticket. Ai prezzi sarà applicato il diritto di prevendita del 10%, uniformemente alle altre biglietterie ufficiali del teatro, e i biglietti potranno essere stampati direttamente dalle edicole che offriranno il servizio.

Il pagamento potrà avvenire in contanti o carta di credito. Tutto questo è previsto da un accordo tra Comune di Firenze e Maggio musicale, illustrato oggi dall’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e dal sovrintendente della Fondazione Maggio musicale fiorentino Cristiano Chiarot. Insieme – e accompagnati dalle note di alcuni musicisti dello stesso Maggio – hanno fatto visita a due edicole del centro storico già attive nella rivendita di biglietti. Sono adesso oltre 30, in città, le edicole in cui sarà possibile acquistare i biglietti.

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa saranno facilmente riconoscibili grazie a una locandina esposta sul chiosco. La misura fa parte del ‘pacchetto’ di provvedimenti anti-crisi per le edicole varato alcuni mesi fa dal Comune di Firenze. In base al piano, dallo scorso luglio le edicole svolgono già il ruolo di ‘centri anagrafici decentrati’ con la possibilità di erogare certificati al cittadino, e godono di sconti sul canone di occupazione del suolo pubblico che arrivano fino al 70 per centro.