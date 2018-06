Lavoro, siglato accordo con Trigano per rafforzare presenza in Toscana

L’accordo è stato firmato oggi con l’azienda da Regione Toscana, Comuni di Barberino Val d’Elsa, San Gimignano e Poggibonsi dal gruppo della camperistica.

“Nei prossimi anni – ha spiegato Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle attività produttive – l’intenzione del gruppo è di ampliare i complessi produttivi di Poggibonsi, San Gimignano e Barberino Val d’Elsa e stringere rapporti ancora più forti con enti pubblici, organismi di ricerca e università toscani”.

Il Gruppo impiega in Italia 1500 persone, 1100 delle quali in Toscana. Con l’accordo, la Regione si attiverà per accompagnare e facilitare ampliamento e potenziamento degli stabilimenti esistenti e l’eventuale realizzazione di nuovi, coordinando le fasi necessarie per l’adozione di eventuali varianti urbanistiche.

Trigano dal canto suo provvederà a formare e qualificare il proprio personale e a sviluppare nuovi prodotti avanzati, e consoliderà la sua presenza in Toscana “integrandosi progressivamente con il sistema locale e regionale delle Pmi e degli organismi di ricerca, riqualificando il sistema territoriale nel quale è inserita”.