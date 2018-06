Lavoro: istituto Indire stabilizza 20 precari storici

Ne dà notizia lo stesso Indire in una nota. Il provvedimento, si spiega, riguarda i lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dall’articolo 20.

Il consiglio d’amministrazione dell’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) ha deliberato di procedere, entro la fine del 2018, con la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari storici dell’Istituto.

L’ articolo 20 riguarda il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (commi 1 e 2) – del D.lgs. 75/17. Applicato per 102 contratti a tempo determinato e 20 contratti co.co.co.

“Il raggiungimento di questo traguardo – commenta il direttore generale di Indire, Flaminio Galli – fa parte di una strategia complessiva di rafforzamento e di posizionamento dell’ente nel panorama della ricerca e del sistema scolastico italiano.

In questi ultimi anni, l’Istituto ha ottenuto numerosi e rilevanti progetti in affidamento, creando i presupposti dal punto di vista finanziario, economico e gestionale per l’ampliamento della pianta organica”.