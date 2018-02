Last men in Aleppo al Cinema La Compagnia di Firenze

“Last man in Aleppo”. Un documentario dalla grande umanità che ci porta ad Aleppo in Siria al fianco dei “White Helmets”, il corpo di volontari in prima linea fin dall’inizio di questa guerra massacrante. Cinema La Compgnia Firenze, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio.

Khaled, Mahmoud e Subhi corrono nei luoghi dei bombardamenti e degli attacchi terroristici, per cercare i vivi e i morti tra le macerie. Ogni giorno si confrontano con un grande dubbio: scappare e salvare le loro famiglie dalle bombe, oppure continuare a salvare le vite degli abitanti di Aleppo tra le rovine? In collaborazione con il Middle East Now.

Vincitore del

Gran Premio della Giuria – Sundance Film Festival 2017

Film d’apertura del

Middle East Now 2017

Candidato al

Premio Oscar – Miglior Documentario 2018

Una pellicola che buca lo stomaco, dove il rumore delle bombe assorda anche lo spettatore e dove i volontari siriani, ritratti coi loro sentimenti più umani, corrono come disperati dentro questa città sventrata e irriconoscibile, tra scheletri di palazzi e strade fantasma. E rischiano anche i cameramen, per giorni interi al fianco dei soccorritori in prima linea. (Jacopo Storni, Corriere.it)

PROGRAMMAZIONE:

LUNEDì 26 FEBBRAIO, ORE 21.00

MARTEDì 27 FEBBRAIO ORE 15.00 E 19.00

MERCOLEDì 28 FEBBRAIO, ORE 17.00

GIOVEDì 1 MARZO, ORE 21.00