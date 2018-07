Lunedì allerta gialla per rischio idrogeologico

Lunedì 16 allerta gialla per temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

L’allerta gialla scatterà alle 15 di domani, lunedì 16 luglio, e si concluderà alla mezzanotte di martedì 17 luglio.

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Fenomeni previsti (fonte Cfr):

Modeste infiltrazioni di aria relativamente fresca in quota determineranno un aumento dell’instabilità sulle zone appenniniche nella giornata di oggi, Domenica, mentre tra la seconda parte di Lunedì e le prime ore di martedì transiterà una linea di instabilità sul centro-nord della nostra penisola con rovesci e temporali anche sulla Toscana e il conseguente calo termico.

PIOGGIA: domani, Lunedì, peggioramento dal pomeriggio ed in particolare nel corso della sera, con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni, di difficile localizzazione, saranno possibili ovunque. Cumulati medi fino a significativi con massimi puntuali fino ad elevati, anche in breve tempo (1 ora).

TEMPORALI: Per il pomeriggio di oggi, domenica, possibili isolati temporali in Appennino; grandinate e colpi di vento solo occasionali. Domani, lunedì, possibili forti temporali, di difficile localizzazione, ma possibili ovunque, a partire dalla seconda parte del pomeriggio fino alle prime ore di dopodomani, martedì; possibilità di forti colpi di vento e grandinate.

Per la giornata di domani, lunedì, a partire dalla seconda parte del pomeriggio, verrà valutata la possibilità di una allerta di tipo arancione per temporali e rischio idrologico e idraulico reticolo minore.

INFO: http://www.regione.toscana.it/allertameteo