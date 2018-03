Ladri in chiesa Valdese Firenze, danneggiata vetrata ‘800

Ladri la notte scorsa all’interno della chiesa Evangelica Valdese di via Micheli, a Firenze. I malviventi hanno ‘visitato’ i locali della chiesa e quelli della canonica. Hanno danneggiato numerosi arredi, rompendo le ante di armadi e cassettiere alla ricerca di oggetti preziosi.

Si sono allontanati portando via un sottocalice in argento. L’episodio è avvenuto dopo la mezzanotte. Sul posto è intervenuta la polizia, anche con personale della scientifica per i rilievi.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi, dopo aver scavalcato il cancello e attraversato un piccolo giardino annesso alla struttura, sono saliti sulla tettoia del locale caldaie e da qui sono entrati nella chiesa sfondando la vetrata di un rosone laterale. Dopo aver rovistato all’interno sono fuggiti dalla porta d’ingresso, lasciandola aperta.

L’infrazione, spiega la Chiesa evangelica valdese di Firenze in una nota, è stata segnalata

dalla polizia intervenuta sul posto al pastore Letizia Tomassone, che è subito accorsa al tempio.

Il tentativo di furto è andato a vuoto perché la chiesa non conteneva né denaro né oggetti preziosi che potessero essere di interesse per i ladri. Gli effetti dello scasso sono invece

considerevoli: una vetrata ottocentesca di interesse storico-artistico è stata infranta dai ladri per entrare all’interno della chiesa, armadi e suppellettili sono stati

devastati, e sono stati rotti dei cassetti. Per la Chiesa, “si tratta di un tentativo di furto andato a vuoto, ma che è assolutamente riprovevole dal punto di vista della violenza

esercitata nei confronti di un luogo di culto di una confessione religiosa”