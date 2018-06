“La Sinistra si è sciolta”, per Rossi serve nuovo inizio e unità

Il presidente della Toscana Enrico Rossi commenta i risultati dei ballottaggi in Toscana: “Sostanzialmente una disfatta. Nella regioni una volta ”rosse”, in modo particolare. Laddove il Pd era più forte più la sinistra perde e LeU non svolge nessun ruolo di recupero. È necessario un nuovo inizio, basato sull’unita, sulla ricomposizione e sulla responsabilità”. Lo scrive Rossi sul suo profilo Fb.

“La sinistra si è sciolta e va ricomposta. La sinistra deve riunificarsi, mettendo insieme uomini e donne di sinistra, la loro cultura e la loro passione. Sarà necessario un lungo cammino in cui la sinistra, armata di umiltà, dovrà ascoltare e mettersi a disposizione dei lavoratori, dei giovani e dei ceti popolari”, prosegue. “Per questo, io credo che bisogna andare oltre, oltre il Pd e oltre LeU – conclude Rossi -, per costruire un partito nuovo della sinistra e del lavoro che si ispiri agli ideali del socialismo e ai principi della dottrina sociale cristiana”.

Nel suo post il presidente della Toscana Enrico Rossi si congratula poi con “i sindaci di Campi Bisenzio in Toscana, e di Brindisi e di Conversano in Puglia e di Teramo in Abruzzo dove sono stato a fare campagna elettorale, e naturalmente con i sindaci di sinistra eletti. A chi ha perso e sta all’opposizione faccio l’invito a non demordere e a fare politica a partire dai bisogni dei cittadini e dai valori della sinistra”.

Infine il governatore si rivolge “ai sindaci Toscani tutti, di ogni schieramento, eletti in queste amministrative: faccio i migliori auguri di buon lavoro per il loro nuovo impegno e mi metto a disposizione per affrontare insieme i problemi dei cittadini”.