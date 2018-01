La proprietaria della casa-azienda incendiata a Vaiano patteggia 2 anni e tre mesi

Patrizia Carmagnini ha patteggiato la condanna a due anni e tre mesi. Era la proprietaria di un immobile trasformato in una prato illegale dagli inquilini cinesi. Un incendio tolse la vita ai due operai ed a due persone.

Ha patteggiato la condanna a due anni e sei mesi per omicidio colposo plurimo e incendio colposo la proprietaria italiana della casa-azienda di Vaiano (Prato) dove il 26 agosto – in seguito ad un incendio – persero la vita due operai cinesi, un uomo e una donna di 39 e 37 anni.

Il gup del tribunale di Prato, Alberto Lippini, ha poi condannato a tre anni e due mesi anche i titolari della ditta ‘fantasma’, Hu Yongsheng e la moglie Hu Yinya: anche loro avevano chiesto il patteggiamento.

Nel corso delle indagini, coordinate dai pm Lorenzo Gestri e Francesco Sottosanti, era emerso che la proprietaria dell’immobile, Patrizia Carmagnini, era a conoscenza che l’abitazione data in affitto alla coppia di orientali era stata trasformata in un ‘casa-azienda’: determinante il ritrovamento di un file nel pc della donna che utilizzava il documento per simulare ogni mese la disdetta del contratto di affitto.

Secondo l’accusa la dichiarazione di “ammonizione” precompilata trovata nel pc, serviva a lei in caso di controlli delle forze dell’ordine, come è avvenuto dopo l’incendio dell’estate scorsa.