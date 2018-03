La nazionale di calcio indosserà divisa commemorativa per Astori

Il compianto capitano Viola, deceduto due settimane fa, ha collezionato 14 presenze ed una rete con la nazionale maggiore, verrà ricordato contro Argentina ed Inghilterra il 23 e 27 Marzo. Il ct Di Biagio: ” “C’è un clima strano, ma dobbiamo provare a normalizzare”.

La Figc e la Nazionale ricordano Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso 15 giorni fa, mentre era in ritiro con la squadra a Udine. Astori, che in azzurro ha collezionato 14 presenze e segnato un gol, ma anche 58 convocazioni, sarà commemorato in occasione delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra del 23 e 27 marzo: in entrambe le partite l’Italia indosserà una maglia speciale in memoria del difensore.

Ma già oggi, prima di scendere in campo per l’allenamento, sarà ricordato in forma privata da Buffon e compagni. “C’è un clima strano, manca qualcosa – ha ammesso il ct Di Biagio -. Ho conosciuto Davide durante i raduni di Prandelli, Conte e Ventura, mi è bastato per capire che persona fosse. Non è semplice, ma dobbiamo provare a normalizzare, altrimenti diventa tutto devastante”. Allo studio anche una prossima amichevole nel nome e nel ricordo di Astori.