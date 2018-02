La Lega inscena inaugurazione della Tramvia

🔈Firenze, la Lega ha organizzato, oggi mercoledì 14 febbraio, una manifestazione a Piazza Bambine e Bambini di Beslan, alla Fortezza da Basso, nella quale ha simulato una finta inaugurazione della linea 2 della Tramvia con il consigliere regionale Iacopo Alberti in fascia tricolore che tagliava un nastro inaugurale mentre nel cantiere erano ancora in corso i lavori.

La manifestazione della Lega, definita ‘goliardica’ dagli stessi organizzatori, ha voluto farsi gioco delle parole del sindaco Dario Nardella che, in una dichiarazione di qualche tempo fa, aveva stabilito come data ultima per la consegna dei lavori delle due Linee della Tramvia il 14 Febbraio dicendo: “Scommetto una cena con i fiorentini”.

Al momento secondo le nuove date rese note da Gest, la Linea 3 Careggi-Santa Maria Novella dovrebbe entrare in funzione il prossimo 30 giugno, mentre la Linea 2, che collegherà l’Aeroporto fiorentino con la Stazione di Santa Maria Novella, dovrebbe essere messa in esercizio a novembre di quest’anno.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il consigliere regionale della Lega Iacopo Alberti ed il candidato per il Plurinominale alla Camera Toscana 4 (Firenze), Andrea Barabotti: