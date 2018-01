La Fiesole contesta duramente Della Valle

Apparso su Facebook un comunicato del gruppo più rappresentativo della curva Fiesole, “Unonoveduesei”: “i Della Valle sono invitati a vendere la società ed andarsene da Firenze”.

Resta teso il clima attorno alla Fiorentina dopo la disfatta di ieri al Franchi contro il Verona. La pesante sconfitta per 4-1 insieme alla prestazione fallimentare di tutta la squadra ha fatto esplodere definitivamente la contestazione dei tifosi che a 15′ dalla fine hanno svuotato lo stadio (specie quelli della curva Fiesole) per rovesciarsi fuori e continuare la protesta contro la società e in particolare i Della Valle.

E la stessa curva Fiesole, attraverso il suo gruppo più rappresentativo denominato Unonoveduesei, ha esternato tutta la sua rabbia con un breve comunicato diramato su Facebook: ”La Curva Fiesole ribadisce ciò che ieri è stato urlato in modo chiaro e deciso da centinaia di tifosi: i Della Valle sono invitati a vendere la società ed andarsene da Firenze, non a tornare”. Poche ma chiare parole per sancire una rottura in atto da tempo ma che adesso appare ormai insanabile”.

“I rappresentanti del tifo hanno chiesto più volte nei mesi scorsi un incontro con i proprietari della Fiorentina per capire le loro intenzioni sul progetto del club e sul futuro della società che loro stessi, dopo averla acquistato nel 2002 dal fallimento della gestione Cecchi Gori, hanno messo in vendita a fine giugno. L’incontro non è mai avvenuto; il presidente onorario Andrea Della Valle manca da Firenze dalla scorsa primavera e il fratello Diego negli ultimi mesi è venuto una sola volta in cui però non ha incontrato la squadra ma solo brevemente i dirigenti e il tecnico Pioli lontano dal centro sportivo. Un’assenza che insieme alle incertezze sulle prospettive del club e alla decisione di agire d’ora in poi esclusivamente in regime di autofinanziamento ha contribuito ad acuire la contestazione dei tifosi.