“La città dei lettori”: libri, letture e incontri nel verde di Villa Bardini

Libri, letture e tanti incontri nel verde di Villa Bardini a Firenze, per la prima edizione del festival “La città dei lettori”, a partire da domani, venerdì 1 giugno, fino a domenica 3.

Un invito alla lettura inedito: al pubblico verranno regalati i libri delle maggiori case editrici italiane e questa, insieme ad altre iniziative, costuiranno la prima edizione del festival “La città dei lettori”: tre giorni immersi nel verde, tra gli spazi di una villa storica e un giardino che si aprono alla città, a due passi da Ponte Vecchio, con un programma che vede protagonisti i libri e i suoi lettori, con ospiti nazionali e internazionali, appuntamenti per ragazzi e famiglie, approfondimenti culturali, spettacoli e letture itineranti.

La manifestazione, unica per tipologia nel panorama nazionale, è promossa dall’Associazione culturale Wimbledon, già attiva nella promozione della lettura sul territorio, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

La manifestazione, diretta da Gabriele Ametrano e Martina Donati, offre un programma assai vario e adatto alle diverse tipologie di pubblico: per la prima volta, nella sua lunga e prestigiosa storia, si terrà a Firenze, come appuntamento de “La città dei lettori” per una delle tappe del tour di presentazione ufficiale del Premio Strega 2018, con la partecipazione dei 12 autori candidati; questo appuntamento sarà parte del percorso “Talk a Villa Bardini” e costituisce la naturale prosecuzione degli incontri, organizzati nel corso dell’anno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con alcune delle maggiori personalità del nostro tempo.

Il ricco programma per ragazzi è a cura di Teresa Porcella in collaborazione con l’Associazione culturale Scioglilibro.

Vi saranno inoltre due momenti dedicati espressamente ai giovani lettori: in occasione del “Florence Book Party” (la mattina di domenica 3 giugno) in collaborazione con “Il bello di essere letti”, gli amanti dei generi fantasy, young adult, thriller, potranno incontrare i loro autori più amati: in questa occasione verrà lanciato il Premio Book Blogger 2019, il primo premio letterario che riconosce il ruolo determinante che ormai da anni svolgono blogger, instagrammer e youtuber nel settore dell’editoria.

L’attenzione del festival non sarà incentrata soltanto sulla cultura e sui libri, ma anche sull’ambiente: “La città dei lettori” è infatti il primo appuntamento letterario nazionale che si impegna per ottenere impatto zero sull’ecosistema; grazie al supporto di Treedom, azienda leader nel settore ambientale, verrà infatti creata la foresta de “La città dei lettori”, in cui verranno piantati già a inizio manifestazione una ventina di alberi e, durante i tre giorni del festival, il numero degli alberi crescerà fino a riequilibrare la produzione delle emissioni. La piantatura degli alberi potrà essere monitorata con i sistemi che Treedom utilizza già per il suo progetto.

Fra i molti ospiti che interverranno:

Lirio Abbate, Simona Atzori, Pierluigi Battista, Annalena Benini, Federica Bosco, Leonardo Caffo, Enzo Fileno Carabba, Francesco Cataluccio, Riccardo Falcinelli, Chiara Francini, Paolo Giordano, Claudio Giunta, Giovanni Gozzini, Ben Greenman, Antonio Manzini, Lorenzo Mattotti, Francesco Piccolo, Vanni Santoni, Marcello Simoni, Elena Stancanelli, Matteo Strukul, Francesco Recami, Luca Ricci, Lisa Roscioni, Nadia Terranova, Marco Vichi, Alessandro Zaccuri, Paola Zannoner.

I 12 candidati alla LXXII edizione del Premio Strega sono:Marco Balzano, Carlo Carabba, Carlo D’Amicis, Silvia Ferreri, Helena Janeczek, Lia Levi, Elvis Malaj, Francesca Melandri, Angela Nanetti, Sandra Petrignani, Andrea Pomella, Yari Selvetella.

Infine, anche la solidarietà e l’ impegno sociale saranno al centro del festival: l’Associazione Wimbledon sostiene infatti le attività di Busajo Onlus, un progetto nato a Firenze che promuove accoglienza, istruzione e reintegro di bambine e bambini di strada in Etiopia, a cui verrà devoluto parte dei ricavi ottenuti dal progetto di crowdfunding attivato per “La città dei lettori”.