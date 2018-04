Klimahouse Toscana: domani via fiera edilizia sostenibile

Giovanni Bettarini: “Firenze ha fatto la scelta dello sviluppo a volumi zero, è la città della rigenerazione urbana, e sta rivedendo i suoi regolamenti proprio in ottica di sostenibilità”.

Oltre 100 espositori su 1.500 metri quadrati e una nuova sede per la quarta edizione di Klimahouse Toscana, la fiera dedicata all’edilizia sostenibile e all’efficienza energetica che da domani a domenica al Mandela Forum di Firenze presenterà le novità del settore, con dimostrazioni e 13 appuntamenti tra workshop e convegni. Al centro dell’edizione 2018 il concetto di città sostenibile, e a questo tema sarà inoltre dedicato il convegno di apertura ‘Smart Cities, ci siamo – dalla teoria alla pratica’ con la relazione di Boris Podrecca, uno tra i più noti architetti europei.

L’evento fiorentino è rivolto al centro sud Italia, come ha spiegato durante la presentazione Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, ente organizzatore, e accoglie aziende soprattutto italiane, l’86%, di queste più della metà provenienti da Toscana e Trentino Alto Adige. Per tutti i giorni della fiera sarà a disposizione di operatori e visitatori la consulenza gratuita di CasaClima, l’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige. “Klimahouse è un appuntamento importantissimo, e Firenze è la città giusta”, ha commentato l’assessore all’urbanistica di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini. “Firenze – ha aggiunto – ha fatto la scelta dello sviluppo a volumi zero, è la città della rigenerazione urbana, e sta rivedendo i suoi regolamenti proprio in ottica di sostenibilità, dall’urbanistica, all’edilizia passando per la smart city”.