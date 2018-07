Inizia conto alla rovescia per la Firenze-Mare

Giovedì l’A.S. Aurora in Piazza Tasso presenterà ufficialmente la 72 edizione della Firenze-Mare che si svolgerà, come da tradizione, a ferragosto.

La Firenze-Mare è una corsa ciclistica storica che collega il capoluogo toscano alla costa. Rivolta ai giovani under 23, da Piazza Tasso i ciclisti arriveranno fino a Piazza Mazzini a Viareggio, ripercorrendo le strade che i fiorentini facevano per raggiungere il mare più vicino, ai tempi non collegato dall’autostrada. Così, nel mondo ciclistico, ferragosto significa soprattutto Firenze-Mare.

La manifestazione, nata nel 1946 grazie ai soci dell’Associazione sportiva Aurora, nel corso degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i dilettanti del ciclismo a livello nazionale.

In occasione della presentazione verrà consegnata anche la bicicletta d’argento a personaggi che si sono distinti in tutta la città.