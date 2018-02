Incidenti lavoro: operaio precipita da tetto azienda, è grave 

Un operaio di 28 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia a seguito di una caduta, dal tetto dell’azienda per la quale stava lavorando a Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).

L’incidente è avvenuto stamani, intorno alle 10, per cause ancora in corso di accertamento: sembra che l’uomo stesse lavorando sul tetto del capannone quando questo ha ceduto e lui è precipitato per circa 5 metri, all’interno del capannone. Sul posto, inviati dal 118, sono intervenuti l’automedica e i volontari della Misericordia di Pistoia con un’ambulanza. L’operaio, che è sempre rimasto cosciente, è stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale di Pistoia