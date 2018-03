Incidente moto contro tir a Vaglia, muore motociclista

Un motociclista è morto questa mattina dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla via Bolognese in località Carlone, nel comune di Vaglia (Firenze). La strada è stata chiusa e sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Borgo San Lorenzo con un mezzo di appoggio da Firenze, operatori del 118, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo su cui viaggiava il motociclista si è scontrata contro un camion. L’uomo è stato sbalzato fuori strada ed è morto sul colpo. Dopo l’urto sul mezzo pesante si è sviluppato un principio d’incendio, domato dai vigili del fuoco.

(Notizia in Aggiornamento)