Incidente in Fi-Pi-Li: camion si scontra con furgone; 4 feriti, 2 sono gravi

E’ il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, a Guasticce (Livorno), in prossimità della svincolo Interporto est sulla carreggiata in direzione Firenze.

Per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto un incidente tra un camion e un furgone che si sono scontrati e gli occupanti dei veicoli sono stati soccorsi da più mezzi del 118. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale di Livorno e Pisa.

Due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Livorno e gli altri due a Pisa. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Il traffico nella zona ha subito qualche rallentamento ma la strada è sempre rimasta aperta.

