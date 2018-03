Incidente a Firenze, muore motociclista 48enne

Incidente mortale ieri sera poco dopo le 21.30 tra via Vittorio Emanuele e via Paoletti quando un’auto si è scontrata con una moto Ducati 750.

Per il motociclista, un 48enne di origine albanese residente a Firenze dal 2013, non c’è stato niente da fare. Inutili i intentativi di rianimarlo da parte del 118, è stato dichiarato morto all’arrivo in ospedale.

Alla guida dell’auto, una Opel Agila, un 55enne fiorentino. L’auto proveniente da Ponte Rosso ha svoltato a sinistra ed è entrata nella traiettoria della moto diretta nel senso opposto. La Polizia municipale è arrivata sul posto per i rilievi subito dopo l’incidente; la strada è rimasta chiusa fino alle 3 di notte e il traffico è stato deviato sulle strade limitrofe.

Il magistrato ha disposto il sequestro dei mezzi e del casco. La Polizia municipale ha attivato il servizio di assistenza psicologica a sostegno della famiglia del motociclista scomparso e del conducente dell’auto.