Toscana, incentivi a chi assume licenziati e categorie deboli

Firenze, la giunta regionale toscana ha approvato con una delibera il nuovo bando ‘Occupazione’, finalizzato a garantire incentivi economici ad aziende e datori di lavoro che fino a tutto il 2020 assumeranno personale con deboli capacità competitive o soggetti colpiti dalla crisi ed a rischio disoccupazione di lunga durata.

Gli incentivi, disponibili da ora fino a tutto il 2020, sono coperti da risorse regionali e da risorse europee, fondi Ue Por Fse 2014-20, per un importo totale di 8,984 milioni di euro.

Il bando prevede, per gli anni 2018-20, la concessione di incentivi a chi sceglie di assumere alcune tipologie di persone e in particolare lavoratori che hanno subito un licenziamento a partire dall’1 gennaio 2008, disoccupati over 55, soggetti svantaggiati ai sensi della legge regionale 32/2002, giovani laureati, laureati con dottorato di ricerca, donne disoccupate over 30 e persone con disabilità.

“Lo scopo è attenuare gli squilibri del sistema occupazionale – afferma l’assessore regionale a Lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco – vista la flessione quantitativa della domanda di lavoro che proviene dal sistema delle imprese e penalizza i soggetti socialmente più deboli. Il potenziamento delle opportunità di inserimento lavorativo attraverso degli incentivi per le imprese che assumono soggetti con minori capacità competitive, fin dall’inizio della crisi economica, costituisce una importante linea operativa della Regione Toscana”.

“Si tratta di una misura che concretamente vuole offrire opportunità a chi è maggiormente in difficoltà – sostiene la Grieco – Lo sforzo economico messo in atto dalla Regione è assolutamente rilevante”