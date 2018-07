Incendio Val D’Elsa: fiamme contenute

Nella mattinata i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme dell’incendio presso l’azienda RUGI srl, al via le operazione di ‘smassamento’.

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato, a San Marziale nel comune di Colle Val d’Elsa, in un’azienda di recupero e riciclo di rottami.

Al momento, come riportano i vigili del fuoco, le fiamme sono più contenute e sono potute iniziare le operazioni di ‘smassamento’ dei materiali andati distrutti, attraverso mezzi meccanici. Sul posto sono ancora operative 30 unità e 18 automezzi.

Le fiamme erano divampate intorno alle 18.30 facendo alzare una fitta colonna di fumo nero in tutta l’area tanto che l’amministrazione comunale aveva lanciato un appello ai cittadini affinché tenessero chiuse le finestre delle abitazioni per tutta la durata delle abitazioni e invitando a non utilizzare per consumo i prodotti alimentari di campi e orti locali.