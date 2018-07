Incendio presso il giardino dell’orticultura

Firenze, i vigili del fuoco del comando cittadino, sono dovuti intervenire in via Bolognese, presso il giardino dell’orticultura, dove si era sviluppato un incendio di sterpaglie lungo il sedime ferroviario della linea Faentina.

La via Faentina è stata momentaneamente interrotta per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio in tutta sicurezza.

Le fiamme sono state spente in poco tempo e linea ferroviaria è stata riaperta solo dopo pochi minuti dalla chiusura.

Sul posto sono intervenuti due automezzi e 7 uomini dei Vigili del Fuoco, ma anche alcune pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato.