Incendio in una palazzina, tre famiglie evacuate

Le fiamme hanno avvolto una palazzina a Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara. All’origine del rogo, secondo i vigili del fuoco, un fornello rimasto acceso in cucina. Sindaco evacua tre famiglie.

Un incendio, avvenuto a Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara, ha interessato l’interno di un appartamento di una palazzina di tre piani. All’origine del rogo, sviluppatosi stamani, secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, un fornello rimasto acceso in cucina. Sono in corso accertamenti.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha comunque circoscritto le fiamme alla sola cucina dell’appartamento al primo piano, impedendo che l’incendio si propagasse negli altri tre locali.

Nonostante questo il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, con i tecnici del comune e gli stessi vigili del fuoco, ha preferito far evacuare la palazzina intera, dove abitano tre nuclei famigliari, per effettuare accertamenti sui solai e i pavimenti dell’immobile. Le famiglie hanno trovato sistemazione in casa di parenti e amici, anche se il comune si era reso disponibile a fornire alloggi di emergenza.