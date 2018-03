Incendio in via San Zanobi durante la notte

Firenze, un incendio si è sviluppato la notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via San Zanobi, nel centro della città.

Fortunatamente le quattro persone, che si trovavano nell’appartamento al piano superiore a quello dove è divampato l’incendio, sono riuscite a fuggire e a dare allarme.

Gli occupanti, che per sfuggire al fumo si erano rifugiati nel terrazzo, dove sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, sono rimasti intossicati in modo lieve a causa del fumo che aveva invaso i locali.

Per loro è stato disposto il trasporto in ospedale in via precauzionale.

Secondo quanto emerso, parte dell’appartamento interessato dall’incendio è stata dichiarata inagibile.

Per determinare le cause del rogo sono attualmente in corso gli accertamenti del caso.