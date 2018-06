Incendi: Toscana,scatta divieto accensione fuochi all’aperto

La mancata osservanza del divieto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi.

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in tutta la Toscana dal primo luglio al 31 agosto. È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi all’aperto, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e

all’interno delle aree attrezzate. Lo comunica la Regione Toscana.

La mancata osservanza del divieto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi. Da ricordare che, con l’entrata in vigore delle

modifiche al regolamento forestale adeguato alla normativa nazionale, sono state eliminate le deroghe che prevedevano la possibilità di accendere fuochi in determinate fasce orarie o a certe distanze dal bosco mentre sussiste quella che prevede

l’autorizzazione per attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici, tramite autorizzazioni degli enti competenti che contengano le necessarie prescrizioni e

precauzioni da adottare per scongiurare qualsiasi rischio di innesco di incendio. In base all’indice di pericolosità registrato a fine agosto la Regione potrà inoltre prolungare il

periodo di divieto assoluto, anche per singolo territorio comunale.