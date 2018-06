Imprese artigiane Toscana: fatturato +2,2% nel 2017

Il fatturato delle imprese artigiane nel 2017, in Toscana è cresciuto del 2,2%,aspettative di crescita di +3,8% per l’anno in corso.

Il fatturato delle imprese artigiane è cresciuto di 2.2% nel 2017 e è previsto un incremento del +3.8% per l’anno corrente, questo è quanto emerge dal quarto Rapporto economico sul settore artigiano, promosso dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano (Ebret) e presentato oggi a Firenze.

Secondo i dati, aumenta il numero dei dipendenti (+1,3%), grazie soprattutto alla crescita del part-time (+6,8%) e alle tipologie “flessibili”.

Tuttavia, evidenzia il rapporto, la crescita del fatturato ha riguardato solo le aziende sopra i 500mila euro di ricavi annui, mentre chi è rimasto al di sotto dei 100mila euro ha visto un arretramento del 7,7%.

Il numero di imprese artigiane registrate alle Camere di Commercio è a sua volta sceso dell’1,1%. “Per il 2018 le previsioni sono buone”, sostiene il presidente dell’Ebret, Ciro Recce “c’è da vedere però come andrà l’economia in termini generali: le incognite più grandi per quanto riguarda sono gli effetti dell’aumento dello spread, che ha determinato sicuramente un problema, ma anche la possibile chiusura dei mercati”.