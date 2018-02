Imbrattata sede PD Oltrarno

Messaggi minatori e macchie di vernice rossa hanno colpito la sede del Pd Oltrarno, in cui è situato il punto d’ascolto per la campagna elettorale della vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi: “Un atto incivile che certo non ci intimorisce”.

Una secchiata di vernice Rossa ed un volantino minatorio con ingiurie contro il Partito Democratico: è questo il risultato del raid vandalico contro la sede della sezione del Partito Democratico Oltrarno e punto d’ascolto del comitato elettorale della vicepresidente del senato Rosa Maria Di Giorgi, candidata alla Camera nel collegio uninominale Firenze-Scandicci, di cui fa parte il quartiere di Santo Spirito/San Frediano.

“Un atto incivile che certo non ci intimorisce ed anzi ci conferma nella volontà di andare avanti in questa bella campagna elettorale tra la gente, ascoltando i problemi, le esigenze e le aspettative dei cittadini. Non sarà certo il gesto di qualche esaltato che può fermarci. L’Oltrarno è un quartiere meraviglioso fatto di brave persone appassionate di politica e portatori di senso civico e buona volontà. Il contrario di chi non ha niente di meglio da proporre che atti incivili e stupidi” dichiara Di Giorgi. Che conclude “domani la campagna prosegue incontrando, come sempre in questi giorni, i cittadini di Firenze e Scandicci”