I Dirtmusic di Hugo Race e Chris Eckman in concerto a San Salvi

Dirtmusic è un progetto musicale di contaminazione tra musica folk-rock, indie rock e musica etnica. Partito dalla loro base slovena nel 2007, a distanza di dieci anni il gruppo si è ritrovato in Turchia, dove ha registrato l’album “Bu Bir Ruya”. Per il nuovo progetto in terra anatolica, Race e Eckman hanno chiamato a raccolta anche il sazista Murat Ertel, leggendaria figura del gruppo psych-dub dei BaBa ZuLa

Nell’occasione i Dirtmusic hanno lasciato da parte il nomadismo blues degli esordi a favore di atmosfere più elettroniche e oscure, anche a causa delle precarie condizioni politiche di Istanbul al momento dell’incontro e delle registrazioni. Le prime sessioni hanno infatti avuto luogo nel 2016, proprio quando una parte dell’esercito tentò di rovesciare il governo del presidente Erdogan. I Dirtmusic colsero l’angoscia e le vite spezzate non soltanto del popolo turco, ma anche di tutti quei paesi africani la cui popolazione è costretta alla fuga quotidiana da una guerra civile. Se infatti tanti sono riusciti a scappare, molti sono rimasti in quel limbo di disperazione e incertezze e sono proprio queste persone al centro dell’attenzione di Race, Eckman e Ertel.

Se si riflette, è un rovesciamento dei punti di vista di certo non banale: il problema dei rifugiati viene infatti trattato dai Dirtmusic attraverso racconti in prima persona e da una prospettiva non occidentale. I confini vengono vissuti non solo come una barriera tra luoghi e persone, ma anche come un ostacolo insormontabile verso un futuro di possibile speranza.

Hugo Race / Chris Eckman / Murat Ertel of BABA ZULA

Sabato 30 giugno ore 21.30

Chille de la Balanza, San Salvi citta’ aperta

Ex manicomio di San Salvi

via di San Salvi 12 padiglione 16 Firenze

ingresso posti a sedere: 12 euro

Info:

055.6236195 333.7662434