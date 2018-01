Guida scooter rubato in pedonale senza patente nè assicurazione

Gli agenti della polizia municipale di Firenze hanno fermato un uomo in zona pedonale in sella ad uno scooter senza assicurazione e patente. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che lo scooter era rubato: 6000 euro di multe accumulati ed una denuncia per ricettazione.

Tutto è iniziato intorno alle 16 quando una pattuglia a piedi del distaccamento centro storico hanno fermato una persona nell’area pedonale di via Cavour all’altezza di via Gori in sella a uno scooter. Hanno chiesto i documenti al conducente, un 29enne di origine senegalese, che però è risultato senza di patente. A questo si è aggiunta la mancata copertura assicurativa del mezzo. Alle richieste di chiarimenti da parte degli agenti, l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza del mezzo che però non risultava nella lista dei veicoli rubati.

Per saperne di più gli agenti hanno contattato quello che risultava ancora il proprietario, un cinquantenne fiorentino. E da lui è arrivata soluzione dell’enigma: lo scooter, un Kymco 125, era stato rubato nell’ottobre scorso ma per alcuni errori nella compilazione della denuncia allora presentata non risultava ancora nell’elenco dei mezzi sottratti ai legittimi proprietari. A questo punto per il cittadino senegalese oltre alla sanzione per guida senza patente, mancanza di assicurazione e transito in area pedonale, è anche scattata la denuncia per ricettazione.