Grosseto: pizzicato a 228 km/h su Aurelia

Il tratto è considerato ad alto rischio, con il guard-rail che si interrompe in più punti. Gli agenti non erano lì per caso e stavano attuando un ‘dispositivo a reticolo’, un piano che ogni giorno impegna gli equipaggi della Polstrada in Toscana alla ricerca sia di automobilisti poco virtuosi che di delinquenti. I poliziotti si sono stropicciati gli occhi quando hanno visto che il display dell’apparecchio segnava 228 di velocità. L’auto, 3.500 di cilindrata, stava percorrendo oltre 63 metri al secondo. Il conducente si è giustificato dicendo avere un malessere. Negli ultimi giorni la Polstrada di Grosseto con il telelaser ha contestato 53 infrazioni al codice delle strada, ritirando 34 patenti e togliendo quasi 300 punti.